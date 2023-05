Scène ouverte chanson de la Bouche d’Air #3 Pannonica, 30 avril 2023, Nantes.

2023-04-30

Horaire : 15:00

Gratuit : oui Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Concert. Vous aviez répondu avec enthousiasme à une première invitation qui vous avait été lancée à l’occasion d’une première scène ouverte aux musiciens amateurs en mai 2017.Pour ne pas calmer vos ardeurs et répondre aux sollicitations, la Bouche d’Air renouvelle l’expérience et vous offre trois nouvelles opportunités de vous produire sur scène tout au long de cette saison ! Vous êtes chanteur, chanteuse, slameur, slameuse, seul, seule ou en groupe (5 personnes maximum)Vous êtes des artistes amateurs (pas de chansons déposées à la SACEM)Votre répertoire (original ou reprises) est en français ?Cette Scène Ouverte est faite pour vous ! Venez faire vos premiers pas sur scène et faites l’expérience de conditions d’accueil dignes d’artistes confirmés ! Je m’inscris avant le 30 mars 2023

Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 10 10 https://www.labouchedair.com