Steve Lehman, Sélébéyone + Anthracite, dj set – Festival Variations Pannonica, 7 avril 2023, Nantes.

Steve Lehman, Sélébéyone : Avec Sélébéyone, Steve Lehman repousse à nouveau les limites en réunissant jazz d’avant-garde, rap (en langue anglaise ou wolof), musique électronique live et hip-hop underground dans une expérience urbaine brute. Sélébéyone trouve de nouvelles façons d’étendre les qualités rythmiques, mélodiques et rhétoriques du jazz et du hip-hop. Un univers totalement nouveau qui s’étend jusqu’aux confins de l’abstraction.> Hprizm : rap / Gaston Bandimic : rap / Steve Lehman : sax, ordinateur / Maciek Lasserre : sax, ordinateur / Damion Reid : batterie Anthracite, dj set : Anthracite. Gris foncé, noir abyssal, argentée et métallique. Difficile de définir cette couleur tant ses nuances sont profondes, changeantes et protéiformes. Le duo formé par les DJs Tina Tornade et Soa porte ce nom pour mieux louvoyer entre les genres musicaux. À leur image, leur musique est plurielle oscillant entre la trap, le spoken word, l’IDM et la bass music. Elles dessinent ensemble un projet aux sonorités sombres, intenses et émouvantes.> Tina Tornade, Soa : DJs Coproduction Pannonica/lieu unique Dans le cadre du Festival Variations – Musiques pour piano et claviers

