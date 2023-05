Yves Rousseau Septet : Fragments – Saison Pannonica Pannonica Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 21:00

Ouverture des portes à 20h30

Le contrebassiste et compositeur Yves Rousseau dessine sous son nom depuis presque 20 ans une trajectoire faite de défis à lui-même, de sauts dans le vide, d'espaces musicaux peu balisés. Aujourd'hui, avec « Fragments », c'est vers les exaltations pop/rock de son adolescence qu'il se tourne. Servies par un nouveau groupe au casting phénoménal, ses compositions s'élèvent comme autant d'échos à ses découvertes musicales initiales. Comme des ondes de choc sensibles, il plonge dans ses souvenirs et livre un superbe programme dans la modernité, porté par une équipe intergénérationnelle.

Géraldine Laurent : saxophone alto / Étienne Manchon : claviers / Csaba Palotaï : guitare / Jean-Louis Pommier : trombone / Thomas Savy : clarinette basse / Vincent Tortiller : batterie / Yves Rousseau : contrebasse, composition

Pannonica
9 Rue Basse Porte
Nantes 44000

en prévente :Plein : 16 € / Réduit : 14 € / Petit Chat Fidèle : 12 € / Très Réduit : 5 €
L'achat sur place le soir du concert est majoré de 2 €
Billetteries :- www.pannonica.com- Tél. 02 51 72 10 10 / billetterie@pannonica.com

