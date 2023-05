Delvon Lamarr Organ Trio + Dj set – Saison Pannonica Pannonica, 24 mars 2023, Nantes.

2023-03-24 Ouverture des portes à 20h30 Concert debout

Horaire : 21:00

Gratuit : non en prévente :Plein : 16 € / Réduit : 14 € / Petit Chat Fidèle : 12 € / Très Réduit : 5 € L’achat sur place le soir du concert est majoré de 2 € Billetteries :- www.pannonica.com- Tél. 02 51 72 10 10 / billetterie@pannonica.com Ouverture des portes à 20h30 Concert debout

Delvon Lamarr est le nom qui circule à la vitesse de l’éclair chez tous les amateurs de groove funky. Le trio fusionne soul-jazz, blues, funk et rock, dans un joyeux tourbillon qui vous emporte irrésistiblement. On pense bien sûr au génial Jimmy Smith, à Booker T. & the M.G’s ou plus récemment aux productions Daptone records. Voici donc un groupe qui devrait réconcilier toutes les générations, toutes les sensibilités : one nation under a groove. > Delvon Lamarr : orgue Hammond / Jimmy James : guitare / Julian MacDonough : batterie

Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000