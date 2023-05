The Rempis Percussion Quartet – Saison Pannonica Pannonica Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

The Rempis Percussion Quartet – Saison Pannonica Pannonica, 18 mars 2023, Nantes. 2023-03-18 Ouverture des portes à 20h30

Horaire : 21:00

Gratuit : non en prévente :Plein : 13 € / Réduit : 11 € / Petit Chat Fidèle : 9 € / Très Réduit : 5 € L'achat sur place le soir du concert est majoré de 2 € Billetteries :- www.pannonica.com- Tél. 02 51 72 10 10 / billetterie@pannonica.com Ouverture des portes à 20h30 Vous le savez maintenant, Chicago est la place forte d'un jazz protéiforme lié à l'histoire musicale de cette ville passionnante et aux générations de musiciens sans cesse renouvelées. Nombreux sont les musiciens importants en provenance de Windy City. Dave Rempis en est aujourd'hui un incontournable. Saxophoniste au jeu d'une fluidité incroyable, magnifié par un phrasé d'un naturel absolu, mais aussi promoteur de concerts à l'Elastic Arts, lieu emblématique pour la création internationale, il travaille depuis une vingtaine d'années à son art : une musique dirigée vers l'improvisation, très ancrée dans l'histoire américaine. Dans ce quartet, Tim Daisy et Frank Rosaly tissent en toile de fond des rythmiques tourbillonnantes pendant qu'Ingebrigt Haker Flaten assure les arrières du saxophoniste. Une musique aux frissons garantis ! Dave Rempis : saxophones alto et ténor / Ingebrigt Haker Flaten : contrebasse, basse électrique / Tim Daisy : batterie, percussions / Frank Rosaly : batterie, percussions Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

