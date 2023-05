Hélène Labarrière Quintet : Puzzle – Saison Pannonica Pannonica, 17 mars 2023, Nantes.

2023-03-17 Ouverture des portes à 20h30

Horaire : 21:00

Gratuit : non en prévente :Plein : 13 € / Réduit : 11 € / Petit Chat Fidèle : 9 € / Très Réduit : 5 € L’achat sur place le soir du concert est majoré de 2 € Billetteries :- www.pannonica.com- Tél. 02 51 72 10 10 / billetterie@pannonica.com Ouverture des portes à 20h30

« Puzzle » est, selon le dictionnaire, un jeu constitué d’un grand nombre d’éléments découpés irrégulièrement qu’il faut assembler pour reconstituer une image. C’est désormais le nom du quintet d’Hélène Labarrière. Ce puzzle-là a cinq pièces composées par Hélène Labarrière, puis développées par des amis musiciens et compositeurs : François Corneloup, Marc Ducret, Sylvain Kassap, Jacky Molard, et Dominique Pifarély. Pour chacune de ces pièces, ils reconstituent à leur manière une grande figure émancipatrice et inspirante : Jane Avril, Angela Davis, Emma Goldman,Louise Michel et Thérèse Clerc. « Puzzle » assemble donc les histoires de femmes et la mémoire du jazz en toute liberté… Hélène Labarrière : contrebasse / Catherine Delaunay : clarinette / Robin Fincker : saxophones / Stéphane Bartelt : guitare / Simon Goubert : batterie Dans le cadre de Jazz en phase, le parcours

Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000