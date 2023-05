Mortelle Randonnée avec Karen Mantler – Saison Pannonica Pannonica Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Mortelle Randonnée avec Karen Mantler – Saison Pannonica Pannonica, 8 mars 2023, Nantes. 2023-03-08 Ouverture des portes à 20h

Horaire : 20:30

Gratuit : non en prévente :Plein : 13 € / Réduit : 11 € / Petit Chat Fidèle : offert / Très Réduit : 5 € L'achat sur place le soir du concert est majoré de 2 € Billetteries :- www.pannonica.com- Tél. 02 51 72 10 10 / billetterie@pannonica.com Ouverture des portes à 20h « Mortelle Randonnée » avec Karen Mantler : Depuis 2020, entre vénération et parodie, « Mortelle Randonnée » parcourt le répertoire de la compositrice américaine Carla Bley. En 2023, Karen Mantler (sa fille) rejoint les joyeux trublions pour un répertoire à l'évidente filiation musicale dans l'humour, le goût pour les harmonies tendues, la mélancolie des lignes mélodiques. C'est probablement trop jazz ou trop pop, mais si cela vous semble intrigant, vous apprécierez probablement. > Karen Mantler : voix, piano électrique, orgue, glockenspiel, harmonica / Sébastien Cirotteau : trompette, saxhorn alto, orgue, synthétiseur, voix, appeau / Andy Lévêque : saxophone alto, basse, clavier, flûte à bec, voix, appeau / Benjamin Glibert : guitare électrique, basse, clavier, percussion, voix, appeau / Clem Thomas : batterie, glockenspiel, ukulele, voix, appeau + 1ère partie. Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

