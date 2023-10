NICA’S TRIO Pannonica Mimet, 21 octobre 2023, Mimet.

NICA’S TRIO Samedi 21 octobre, 21h00 Pannonica

Pannonica vous présente le NICA’S TRIO qui vous offrira un florilège de standards de jazz revisités avec goût et personnalité. Swing endiablé et subtilités sont les maîtres mots de ce trio.

Orchestré par le talentueux Grégory Lachaux, accompagné et magnifié par la rythmique subtile composé de Alain Guiraud à la contrebasse Jessy Lane à la batterie.

Le petit plus de ce trio c’est une petite voix atypique qui se posera sur quelques morceaux. Un trio à ne pas manquer qui saura vous offrir un beau concert ainsi qu’une trés agréable soirée, avec le jazz et la musique en partage.

2023-10-21T21:00:00+02:00 – 2023-10-21T23:00:00+02:00

