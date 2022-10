Miotto Duo Pannonica, 22 octobre 2022, Mimet.

Miotto Duo Samedi 22 octobre, 21h00 Pannonica

♫♫♫

Pannonica C/C intermarché, 13105 Mimet Mimet 13105 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:pannonicabella@gmail.com »}]

Et pour commencer la saison nous accueillerons 2 monstres musicaux sur la région: Franck Lamiot et Gérard Gatto avec leur Miotto Duo!! (il faudra au passage leur demander ce que ça veut dire)

MIOTTO s’amuse avec les dynamiques,les contrastes, les couleurs

sonores. l’improvisation,

Son terrain de jeu : les standards de jazz et soul jazz.

Un dialogue musical riche, généreux, suspendu entre tradition et

modernité.

Influencé par, The Meters, ‘Brother’ Jack Mc Duff, Jimmy Smith

Lou Donaldson ou encore Delvon Lamarr Organ Trio

Franck LAMIOT

Pianiste organiste, Franck voyage depuis plus de 30 ans sur les scènes de France et du monde dans des univers musicaux allant du jazz à la world,du blues à la chanson.

De plus, avec la création du studio Manuel à Aix en Provence il accompagne des projets artistiques de tous bords, en tant que instrumentiste, preneur de son ou bien producteur. On l’a vu à Pannonica au sein de If Trio avec Christian Bon et Fred Mennillo. Il était temps qu’il revienne!!

Gé GATTO

Diplomé du Conservatoire d’Aix en Provence, il collabore en tant que

percussionniste au Ballet Preljocaj, participe à de nombreux projets tournant autour du Jazz et des musiques afro américaines, qui l’ont amené à jouer aux Etats Unis et dans toute l’Europe avec entre autres le projet Kabbalah.

Lauréat de jazz à Vienne en 2017 et de Jazz à Juan avec TieBreak Trio.

Réservation obligatoire!!

04.42.51.45.60

ou

pannonicabella@gmail.com



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-22T21:00:00+02:00

2022-10-22T23:30:00+02:00