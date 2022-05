PANNONICA – Mercredis Jazz

17h : Conférence avec Laurent Courthaillac sur « PANNONICA DE KOENIGSWATER »

l’égérie du Bop New Yorkais des années après-guerre et exposition de photos originales de Pannonica 20h30 : Concert Laurent Courthaillac, pianiste, et son quintet

En quintette dédié aux grands thèmes que les « bopers » ont écrit pour Pannonica

