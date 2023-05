EXPOSITION DE COSTUMES La Bourdinière, 4 juin 2023, Pannecé.

Exposition de costumes des différents spectacles de l’Association « Transmission » (Conquête de César, Révolution française, Armées de Napoléon, Résistance). Gratuit..

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 18:00:00. .

La Bourdinière Moulin de la Garenne

Pannecé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Exhibition of costumes from the different shows of the Association « Transmission » (Conquest of Caesar, French Revolution, Napoleon’s armies, Resistance). Free of charge.

Exposición de trajes de los distintos espectáculos de la Asociación « Transmisión » (Conquista del César, Revolución Francesa, Ejércitos de Napoleón, Resistencia). Entrada gratuita.

Ausstellung von Kostümen der verschiedenen Aufführungen des Vereins « Transmission » (Eroberung durch Cäsar, Französische Revolution, Napoleons Armeen, Widerstand). Kostenlos.

