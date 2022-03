Panique Tous Courts (Clap ou pas Clap) Cinéma Le Rexy Saint-Pierre-en-Auge Catégories d’évènement: Calvados

Cinéma Le Rexy, le mercredi 16 mars à 14:30

Courts-métrages d’animation belges (0h45) Indien et Cowboy sont sur le départ pour une magnifique croisière sur un paquebot de luxe, mais ils se sont emmêlés les pinceaux. Ils ont complétement oublié qu’aujourd’hui, c’est la rentrée des classes. La séance sera suivie de l’intervention de Anthony Gandais qui animera un atelier autour de la technique de «Stop Motion» : vous aurez ainsi l’impression de voler et de vous déplacer comme les cow-boys et les indiens du film ! À partir de 7 ans.

4€

Film d’animation Cinéma Le Rexy 9 rue de l’Abbaye 14170 Saint Pierre en Auge Saint-Pierre-en-Auge Calvados

2022-03-16T14:30:00 2022-03-16T16:00:00

