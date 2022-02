Panique parmi les oiseaux des Arcis ! Amalthée, leur bienfaitrice, a diparu … parcours-jeu pour enfants de 3 à 6 ans avec leurs parents Jardins du château des Arcis, 3 juin 2022, Meslay-du-Maine.

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardins du château des Arcis

Aux Arcis, Amalthée rend service à tous les oiseaux …et ils sont nombreux! du héron aux hirondelles, des poules d’eau à la chouette effraie … et tous sont très inquiets car elle a disparu. Les enfants vont tenter de les aider en recherchant des indices cachés par les oiseaux dans leur nichoir, leur mangeoire, tout autour du château et dans les jardins . D’ailleurs, qui est cette mystérieuse Amalthée??? Au cours de ce jeu, l’enfant découvre le site (colombier, jardin d’agrément, île labyrinthe …), des détails sur les oiseaux pour qu’ils apprennent à les connaître, et toutes sortes de précisions sur la véritable nature d’Amalthée … Les parents et accompagnateurs disposent d’un plan et d’un document prêtés pour le jeu. Une joyeuse sortie en famille, où les enfants ont le droit de courir (même sur l’herbe!!!), s’amusent, et découvrent le patrimoine naturel et historique avec un plaisir non dissimulé. Ce parcours peut se faire en même temps que le parcours ludique des plus grands (6-12 ans) afin que les familles nombreuses ne soient pas séparées. Durée environ une heure, si les parents ne “trainent” pas en lisant leur propre document de visite et en explorant les QR codes proposés sur les restaurations, la botanique et l’histoire des lieux … enfant, famille, animaux, oiseaux, jardin, labyrinthe, jeu de piste, parcours, jeu

mise à disposition du jeu: 2 € quel que soit le nombre d’enfants de 6 ans ou moins. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte qui est leur responsable.

Amalthée a disparu! les enfants cherchent les indices donnés par les oiseaux du jardin … Mais qui est Amalthée ? où se cache-t-elle? Parcours ludo-éducatif sur le thème des oiseaux et de la Nature.

Jardins du château des Arcis Les Arcis, Meslay-du-Maine, Mayenne, Pays de la Loire Meslay-du-Maine Mayenne



