Panique Olympique #6 ESOG Libourne, samedi 16 mars 2024.

Panique Olympique #6 Samedi 16 mars à 17h // Danse participative Samedi 16 mars, 17h00 ESOG Entrée libre et gratuite

Panique Olympique #6

de la Cie Volubilis

Samedi 16 mars à 17h

Danse participative

Durée : 1h

Sixième et ultime volet de la saga « Panique Olympique », projet fou de la Cie Volubilis ! Vous assisterez (ou participerez ?) à la dernière étape avant la finale le sam. 15 juin sur le Parvis de l’Hôtel de Ville (Paris) pour l’ouverture des J.O. 2024.

En coréalisation avec l’OARA

ESOG 13 place joffre 33500 libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine

© Stéphane Klein