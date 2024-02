Panique Olympique #6 • Compagnie Volubilis Parc Saint-Cyr Rennes, samedi 1 juin 2024.

Immense ballet urbain, irruption chorégraphique collective rassemblant 200 habitants-complices de tout âge, Panique Olympique #6 surgira au parc Saint-Cyr le jour du passage de la flamme olympique. Samedi 1 juin, 17h00 1

Du 2024-06-01 17:00 au 2024-06-01 18:30.

Samedi 1er juin 2024, en écho aux Jeux Olympiques 2024, Les Tombées de la Nuit présentent Panique Olympique #6 de la compagnie Volubilis, spectacle chorégraphique XXL et sixième volet d’un projet au long cours reliant les Jeux Olympiques de Paris, la danse contemporaine et la pratique amateur.

Immense ballet urbain, irruption chorégraphique collective rassemblant des danseurs et danseuses amateurs et des non danseurs de tout âge, Panique Olympique #6 surgira au parc Saint-Cyr le jour du passage de la flamme olympique dans la capitale bretonne (et avant une représentation de La très grande forme, version de Panique Olympique rassemblant un millier de danseurs et danseuses sur le parvis de l’Hôtel de ville de Paris le 15 juin 2024, dans le cadre de l’Olympiade Culturelle).

Panique Olympique questionne, par la mise en tension, le geste sportif et sa technicité et le geste dansé, poétique et sensible. Le spectacle prend corps sur un sol de terre devenu terrain de jeu. Les danseurs fouleront ce terrain de jeu jusqu’à le transformer en piste d’athlétisme autour de laquelle ils tourneront à l’infini…

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne • Renseignements sur lestombeesdelanuit.com

Parc Saint-Cyr 56 Rue Papu 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine