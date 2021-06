Châtellerault Médiathèque Châtellerault Centre - Les Halles des savoirs Châtellerault, Vienne Panique dans la bibliothèque Médiathèque Châtellerault Centre – Les Halles des savoirs Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vous avez une heure pour rassembler tous les indices cachés dans la médiathèque et retrouver l’élément qui vous permettra de sauver le monde, tout simplement… ! Mêlant sciences et investigation, cette enquête grandeur nature invite tous les curieux et curieuses à vivre une expérience immersive originale. Escape game crée par Science Animation dans le cadre de la Fête de la science 2019 Pour ados et adultes à partir de 13 ans. Places limitées.

Sur inscription

2021-07-08T17:00:00 2021-07-08T18:00:00;2021-07-08T18:30:00 2021-07-08T19:30:00

