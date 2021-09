Nantes Château des Ducs de Bretagne - Musée d'Histoire de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Panique chez les ducs – Animation 4-6 ans Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 4 € enfant Nantes Métropole / 7 € enfant hors Nantes Métropole / 2,50 € Carte BlancheRéservation conseillée : 0811 46 46 44 (0,05 €/min. + prix appel) ou www.chateaunantes.fr ou à l’accueil du musée ou de l’exposition 4-6 ans Animation.La princesse Anne a fouillé partout… Impossible de mettre la main sur le précieux cadeau que lui a confié son père, le duc François. Il avait prévu de l’offrir au chevalier qui gagnerait le tournoi qu’il organise. Les enfants retrouvent ce cadeau afin que le tournoi ait bien lieu. Les enfants sont confiés par les parents aux médiateurs du château pendant la durée de l’animation. Durée : 1h30 Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ http://www.chateaunantes.fr/

