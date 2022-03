Panique au musée Musée Archéologique de Viuz-Faverges Faverges-Seythenex Catégories d’évènement: Faverges-Seythenex

Des voleurs se sont introduits dans le musée! Ils ont volé des objets et ont mis la pagaille dans les collections pour nous jouer un mauvais tour…. Venez nous aider à remettre de l’ordre dans tout ça ! Une récompense à la clé pour les plus futés … Des voleurs au musée! Résultat: objets volés, pagaille dans les collections. Aidez-nous à remettre de l’ordre. Récompense à la clé pour les plus futés!! Musée Archéologique de Viuz-Faverges 855 Route de Viuz, 74210 Faverges-Seythenex Faverges-Seythenex Faverges Haute-Savoie

