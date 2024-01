Panique au musée Grimm Comédie d’Aix Aix-en-Provence, samedi 10 février 2024.

Début : 2024-02-10 11:00:00

fin : 2024-02-10

Une nuit dans les années 1930, un voleur s’introduit dans un musée à Kassel en Allemagne. C’est la ville où les frères Grimm ont écrit leurs contes, désormais si populaires.Enfants

Ce brigand cherche à dérober le livre de contes le plus connu, le plus traduit, le plus répandu au monde: le livre de contes des Frères Grimm ! Mais oh malheur ! L’alarme se déclenche ! L’homme lâche le vieux livre qui se brise, et ses feuillets s’éparpillent. Dans la panique et pris par la peur, il s’enfuit, laissant le livre de contes complètement brassé, mélangé, embrouillé.



Cette nuit-là, les contes ne sont pas racontés de la même façon que d’habitude. Ils sont pour ainsi dire emmêlés… . Et des personnages qui n’auraient jamais dû se rencontrer vont finalement se croiser; le Loup et la Belle au bois dormant, Cendrillon et un des sept nains, Naf-Naf et le Chaperon rouge,… Des histoires aussi étonnantes les unes que les autres.

Comédie d’Aix 8 Avenue de la Violette

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur gestion.cda@orange.fr



