Vienne

Alerte ! C’est la panique à la médiathèque de Naintré ! Le plus beau livre de jazz de la collection a été volé. Lancez-vous à la poursuite du coupable et vivez une palpitante enquête ! Un cluedo géant, des énigmes à résoudre seul ou en famille. Tout public à partir de 7 ans. En partenariat avec la Ludothèque de Grand Châtellerault

Sur inscription

