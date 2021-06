Aube Aube Aube, Orne Panique à la Grosse Forge! Aube Aube Catégories d’évènement: Aube

Orne

Panique à la Grosse Forge! Aube, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Aube. Panique à la Grosse Forge! 2021-07-03 18:00:00 – 2021-07-03 23:00:00

Aube Orne Aube Le gardien a égaré la manivelle du vannage, et l’eau monte! Il vous reste une heure pour vous sauver et sauver la Grosse Forge! Reservations exclusivement par mail: forgeaube@orange.fr De 18h à 23h, groupes de 6 ( maximum 8 ) mineurs accompagnés d’un adulte responsable… réservez vite, c’est gratuit . Le gardien a égaré la manivelle du vannage, et l’eau monte! Il vous reste une heure pour vous sauver et sauver la Grosse Forge! Reservations exclusivement par mail: forgeaube@orange.fr De 18h à 23h, groupes de 6 ( maximum 8 ) mineurs accompagnés… forgeaube@orange.fr Le gardien a égaré la manivelle du vannage, et l’eau monte! Il vous reste une heure pour vous sauver et sauver la Grosse Forge! Reservations exclusivement par mail: forgeaube@orange.fr De 18h à 23h, groupes de 6 ( maximum 8 ) mineurs accompagnés d’un adulte responsable… réservez vite, c’est gratuit . dernière mise à jour : 2021-06-26 par OT DU PAYS DE L’AIGLE

Détails Catégories d’évènement: Aube, Orne Étiquettes évènement : Autres Lieu Aube Adresse Ville Aube lieuville 48.73649#0.55106