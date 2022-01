« PANIQUE À LA BIBLIOTHÈQUE » À SAINT-AUGUSTIN DES BOIS Saint-Augustin-des-Bois, 29 avril 2022, Saint-Augustin-des-Bois.

La crédulité sera votre pire ennemie… Vous avez été engagés pour arrêter un groupe très dangereux : les Obscurantes. Ces individus sont des manipulateurs qui diffusent régulièrement de fausses informations scientifiques.

Leur prochain coup aura lieu ce soir et provoquera la panique à l’échelle mondiale… Saurez-vous les arrêter à temps ?

Mêlant sciences et investigation, cette enquête grandeur nature invite tous les curieux et curieuses à vivre une expérience immersive originale.

Votre mission ? Vous appuyez sur votre sens de l’observation, le travail d’équipe et un esprit critique pour déconstruire une vague d’idées reçues. Mais attention, l’horloge tourne…

Il vous faudra aller vite pour achever ce défi ! Suspense et adrénaline seront au rendez-vous !

Tentez l’expérience et rejoignez-nous à Saint-Augustin des Bois vendredi 29 avril 2022 à 19h30 ou 21h !

A partir de 11 ans.

Réservation obligatoire.

reseau.bibliotheques@valleesduhautanjou.fr +33 2 41 24 14 60 https://www.valleesduhautanjou.fr/agenda/histoire-de-liberte/

