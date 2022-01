« PANIQUE À LA BIBLIOTHÈQUE » À CHÂTEAUNEUF-SUR-SARTHE Les Hauts-d’Anjou, 18 mars 2022, Les Hauts-d'Anjou.

« PANIQUE À LA BIBLIOTHÈQUE » À CHÂTEAUNEUF-SUR-SARTHE Châteauneuf-sur-Sarthe Bibliothèque Les Hauts-d’Anjou

2022-03-18 – 2022-03-18 Châteauneuf-sur-Sarthe Bibliothèque

Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire Les Hauts-d’Anjou

Vous avez été engagés pour arrêter le très dangereux groupe des Obscurantes, individus manipulateurs qui diffusent régulièrement de fausses informations scientifiques.

Leur prochain coup aura lieu ce soir et provoquera la panique à l’échelle mondiale…

Venez participer à un escape game à la bibliothèque de Châteauneuf-sur-Sarthe et vendredi 18 mars 2022 à 19h30 et 21h.

A partir de 11 ans.

Réservation obligatoire.

La crédulité sera votre pire ennemie… Votre mission : arrêter un groupe très dangereux avant qu’il ne soit trop tard. Un escape game palpitant à vivre à la bibliothèque de Châteauneuf-sur-Sarthe (Les Hauts-d’Anjou), vendredi 18 mars 2022 à 19h30 et 21h.

Vous avez été engagés pour arrêter le très dangereux groupe des Obscurantes, individus manipulateurs qui diffusent régulièrement de fausses informations scientifiques.

Leur prochain coup aura lieu ce soir et provoquera la panique à l’échelle mondiale…

Venez participer à un escape game à la bibliothèque de Châteauneuf-sur-Sarthe et vendredi 18 mars 2022 à 19h30 et 21h.

A partir de 11 ans.

Réservation obligatoire.

Châteauneuf-sur-Sarthe Bibliothèque Les Hauts-d’Anjou

dernière mise à jour : 2022-01-17 par