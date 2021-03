PANIERS GOURMANDS EN PIC SAINT-LOUP, 2 avril 2021-2 avril 2021, Assas.

PANIERS GOURMANDS EN PIC SAINT-LOUP 2021-04-02 – 2021-07-30

Assas 34820 Assas

Tous les vendredis, venez partager un panier gourmand(végétarien ou classique) au domaine Clavel en plein cœur du cru Pic Saint-Loup.

Venez vous balader et découvrir la faune et la flore, humer la garrigue et admirer le Pic Saint-loup depuis notre point de vue.

Choisissez une table de pique-nique à l’ombre d’un chêne ou un endroit au soleil au milieu des oliviers pour déguster les produits du terroir que nous avons sélectionné pour vous.

Vous vous baladerez le long du sentier pédestre et pourrez vous arrêter aux panneaux pédagogiques afin de mieux connaître l’écosystème dans lequel vous vous trouvez, et comprendre notre philosophie vigneronne.

Tous les vendredis, venez partager un panier gourmand(végétarien ou classique) au domaine Clavel en plein coeur ducru Pic Saint-Loup.

Venez vous balader et découvrir la faune et la flore, humer lagarrigue et admirer le Pic Saint-loup depuis notre point de vue.

Choisissez une table de pique-nique à l’ombre d’un chêne ou unendroit au soleil au milieu des oliviers pour déguster les produitsdu terroir

+33 4 99 62 06 13

Tous les vendredis, venez partager un panier gourmand(végétarien ou classique) au domaine Clavel en plein coeur ducru Pic Saint-Loup.

Venez vous balader et découvrir la faune et la flore, humer lagarrigue et admirer le Pic Saint-loup depuis notre point de vue.

Choisissez une table de pique-nique à l’ombre d’un chêne ou unendroit au soleil au milieu des oliviers pour déguster les produitsdu terroir

Tous les vendredis, venez partager un panier gourmand(végétarien ou classique) au domaine Clavel en plein cœur du cru Pic Saint-Loup.

Venez vous balader et découvrir la faune et la flore, humer la garrigue et admirer le Pic Saint-loup depuis notre point de vue.

Choisissez une table de pique-nique à l’ombre d’un chêne ou un endroit au soleil au milieu des oliviers pour déguster les produits du terroir que nous avons sélectionné pour vous.

Vous vous baladerez le long du sentier pédestre et pourrez vous arrêter aux panneaux pédagogiques afin de mieux connaître l’écosystème dans lequel vous vous trouvez, et comprendre notre philosophie vigneronne.