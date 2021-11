Paniers gourmands des seniors Hall Comminges,place des Fêtes, 1 décembre 2021, Colomiers.

La Ville de Colomiers a le plaisir d’offrir un panier gourmand à tous les seniors columérins de 65 ans et plus. La distribution se déroulera au Hall Comminges les mercredi 1er, jeudi 2 et vendredi 3 décembre. La date de distribution est définie en fonction de l’adresse des seniors invités. Horaires ——– 9h-12h et 14h-18h **Détails sur le lieu**: Hall Comminges, place des Fêtes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T09:00:00 2021-12-01T18:00:00;2021-12-02T09:00:00 2021-12-02T18:00:00;2021-12-03T09:00:00 2021-12-03T18:00:00