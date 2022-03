Panier pique-nique Pâques au Pont 17 et 18 avril 2022 Vers-Pont-du-Gard Vers-Pont-du-Gard Vers-Pont-du-GardVers-Pont-du-Gard Catégories d’évènement: Gard

Panier pique-nique Pâques au Pont 17 et 18 avril 2022 Vers-Pont-du-Gard, 17 avril 2022

2022-04-17 – 2022-04-18

Vers-Pont-du-Gard Gard Rive Gauche Vers-Pont-du-Gard Gard 17 Vers-Pont-du-Gard Les goûts et les saveurs de la garrigue seront à l’honneur avec le fameux pique-nique fermier. Le pique-nique fermier : Au cœur du marché de producteurs installez-vous au gré de vos envies à l’ombre des chênes verts et au pied des oliviers pour déguster votre panier fermierAu Menu : salade fraîcheur et sa caillette aux herbes, saucisse de porc grillée (nature, aux herbes ou de pâques) ou omelette et flan de légumes de saison, fromage de chèvre bio, panna cotta, fraises, pain et eau. N’oubliez pas de réserver votre panier pique-nique, quantité limitée. DIMANCHE 17 ET LUNDI 18 AVRIL 2022Participation de 17€ par personne. reservation@tourismegard.com +33 6 03 36 73 06 http://www.tourismegard.com/ Droits gérés

dernière mise à jour : 2022-03-29

