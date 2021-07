Belfort Belfort Belfort, Territoire de Belfort « Panic sur Florida Beach » en plein air à la Citadelle Belfort Belfort Catégories d’évènement: Belfort

Territoire de Belfort

« Panic sur Florida Beach » en plein air à la Citadelle Belfort, 13 août 2021, Belfort. « Panic sur Florida Beach » en plein air à la Citadelle 2021-08-13 – 2021-08-13

Belfort Territoire-de-Belfort EUR Cinémas d’Aujourd’hui présente le film de Joe Dante en plein air à la Citadelle, à la tombée de la nuit !

« Panic sur Florida Beach » de Joe Dante : Etats-Unis / 1993 / 1h39 / Dès 12 ans !

« Panic sur Florida Beach est un chef-d’oeuvre d’humour et d’inventivité qui distille un effroyable plaisir ! » (Carlotta Films)

Sur réservation – Pass sanitaire obligatoire communication@cinemasdaujourdhui.com +33 3 70 04 80 92 https://cinemasdaujourdhui.com/ Cinémas d’Aujourd’hui présente le film de Joe Dante en plein air à la Citadelle, à la tombée de la nuit !

« Panic sur Florida Beach » de Joe Dante : Etats-Unis / 1993 / 1h39 / Dès 12 ans !

« Panic sur Florida Beach est un chef-d’oeuvre d’humour et d’inventivité qui distille un effroyable plaisir ! » (Carlotta Films)

Sur réservation – Pass sanitaire obligatoire dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Belfort, Territoire de Belfort Autres Lieu Belfort Adresse Ville Belfort lieuville 47.64376#6.8437