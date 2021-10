Paris Panic Room île de France, Paris PANIC ROOM x ENGATSON! Panic Room Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

PANIC ROOM x ENGATSON! Panic Room, 1 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 1 octobre 2021

de 19h à 5h

gratuit

Les jockeys du Crew sont invités à mixer et à mettre un joyeux bordel au Panic Room le vendredi 1er octobre 2021. Panic Room x Engatson! Les jockeys du Crew sont invités à mixer et à mettre un joyeux bordel au Panic Room le vendredi 1er octobre 2021. Pas de panique, aucun déguisement n’est à dégoter en urgence pour cette soirée d’ici deux semaines. Il ne s’agit pas d’une soirée ENGATSON comme nous avons l’habitude, mais plutôt un sympathique « Gathering » de la communauté Engatson à ne pas louper ! C’est l’occasion de clore l’été en beauté, de tous se retrouver, d’écouter du son de qualité, de célébrer l’anniversaire de notre Pastiste bien aimé et de réviser vos pas de danse automne-hiver ! Entrée gratuite Line up – Engatson & Friends : RÔZE ZUCCO CMX AUGUS … A très vite les copains, prenez soin de vous !! Événements -> Soirée / Bal Panic Room 101 Rue Amelot Paris 75011 Contact :Panic Room 0158309343 info@panicroomparis.com https://www.facebook.com/events/259338166064585 Événements -> Soirée / Bal Les Nuits

Date complète :

2021-10-01T19:00:00+02:00_2021-10-02T05:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Panic Room Adresse 101 Rue Amelot Ville Paris lieuville Panic Room Paris