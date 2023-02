Panic! Cinéma : plongez dans l’univers métaphysique des soeurs Wachowski au Forum des images ! Forum des images Paris Catégories d’Évènement: île de France

Panic! Cinéma : plongez dans l’univers métaphysique des soeurs Wachowski au Forum des images ! Forum des images, 25 février 2023, Paris. Le samedi 25 février 2023

de 20h00 à 23h30

. payant 7,20 € tarif plein / 5,80 € tarif réduit (moins de 25 ans, étudiant·es, demandeur·ses d’emploi, plus de 60 ans, personnes à mobilité réduite / 4,50 € pour les moins de 14 ans / 5€ pour les cartes UGC Illimité / 4 € tarif préférentiel avec carte Forum Liberté et pour accompagnant·es de la carte Forum Illimité. Cette séance Panic! Cinéma fera l’objet d’une rencontre avec l’équipe de Capture Mag autour de l’oeuvre des réalisatrices Wachowski. Rendez-vous le Samedi 25 février à 20h. Cloud Atlas – de Lana et Lilly Wachowski À six époques différentes, six personnages possédant tous une tâche de naissance similaire vont vivre des aventures croisées. L’un des films les plus couteux de l’histoire du cinéma injustement boudé par le public et les critiques. Forum des images Forum des images, 2 rue du Cinéma, Westfield Forum des Halles 75001 Paris Contact : https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/toutes-les-rencontres/panic-cinema-cloud-atlas 0144766300 contact@forumdesimages.fr https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.facebook.com/Forumdesimages

© Collection Christophel Cloud Atlas de Lana et Lilly Wachowski avec Tom Hanks, Halle Berry

