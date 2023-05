Panic! Cinéma : en présence de l’équipe du Ciné-club de M. Bobine. Forum des images Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Panic! Cinéma : en présence de l’équipe du Ciné-club de M. Bobine. Forum des images, 13 mai 2023, Paris. Le samedi 13 mai 2023

de 20h00 à 21h50

.Public adolescents adultes. payant 7,20 € tarif plein / 5,80 € tarif réduit (moins de 25 ans, étudiant·es, demandeur·ses d’emploi, plus de 60 ans, personnes à mobilité réduite / 4,50 € pour les moins de 14 ans / 5€ pour les cartes UGC Illimité / 4 € tarif préférentiel avec carte Forum Liberté et pour accompagnant·es de la carte Forum Illimité. Pour cette séance, suivez un journaliste aux ambitions dévorantes et pleines de noirceurs. Rendez-vous le Samedi 13 mars à 20h. Le Gouffre aux chimères (Ace in the Hole) de Billy Wilder Un journaliste qui a perdu de sa superbe est bien décidé à retrouver son prestige, quitte à modeler un peu un simple fait divers pour créer l’évènement. D’une modernité folle, ce film méconnu de Billy Wilder est un diamant noir. Ouverture de la billetterie le 1er mai. Forum des images Forum des images 75001 Paris Contact : https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/panic-cinema-2022-2023/panic-cinema-le-gouffre-aux-chimeres-ace-in-a-hole 0144766300 contact@forumdesimages.fr https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/panic-cinema-2022-2023/panic-cinema-le-gouffre-aux-chimeres-ace-in-a-hole

© CC Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Forum des images Adresse Forum des images Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Forum des images Paris

Forum des images Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Panic! Cinéma : en présence de l’équipe du Ciné-club de M. Bobine. Forum des images 2023-05-13 was last modified: by Panic! Cinéma : en présence de l’équipe du Ciné-club de M. Bobine. Forum des images Forum des images 13 mai 2023 Forum des images Paris Paris

Paris Paris