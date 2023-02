PANIC! AT THE DISCO VIVA LAS VENGEANCE TOUR Accor Arena, 1 mars 2023, PARIS.

PANIC! AT THE DISCO VIVA LAS VENGEANCE TOUR Accor Arena. Un spectacle à la date du 2023-03-01 à 20:00. Tarif : 59.0 à 79.0 euros.

Base & Distortion (R-2020-012358/ R-2020-012359) présentent + INVITES ce concert PANIC! AT THE DISCO fait son grand retour en France avec une date unique à l’Accor Arena Paris le 1er mars 2023. 1ere partie : Fletcher La tournée mondiale de plus de 40 dates débutera le 8 septembre aux États-Unis et passera par Las Vegas, New York, Detroit, Boston, Chicago, San Francisco, Montréal, Toronto, Londres, Vienne, Munich, Manchester… et Paris !Le 7ème album de Panic! at the disco a été enregistré à Los Angeles et sortira le 19 août 2022 (Warner).A propos de Panic! at the disco:Panic! at the Disco, est un groupe de rock fondé à Las Vegas et dont Brendon Urie est le chanteur / compositeur.Plusieurs fois nommé aux Grammy Awards, le groupe connait très vite un succès international.Leur tube High Hopes sorti en mai 2018 atteint la quatrième place du Billboard Hot 100 et obtient ainsi le meilleur classement du groupe dépassant le single I Write Sins Not Tragedies sortie en 2006. High Hopesarrive également dans le classement des meilleures ventes de nombreux pays, devenant le plus gros succès de Panic! at the Disco.Parallèlement à la musique, Brendon Urie a créé la Fondation « Hihest Hopes » qui soutient les personnes et les communautés victimes de discriminations, d’abus sexuels et de racisme. Lors du Viva Las Vengeance Tour, pour chaque place achetée, 1€ sera reversé à la Fondation. Panic! At The Disco Panic! At The Disco

Accor Arena PARIS 8 BOULEVARD DE BERCY Paris

