Pangu, offrir le ciel – Conte chinois et Tai Chi Chuan. Théâtre Mandapa Paris, samedi 16 mars 2024.

Pangu, offrir le ciel – Conte chinois et Tai Chi Chuan. Théâtre Mandapa Paris Samedi 16 mars, 20h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-16 20:30

Fin : 2024-03-16 21:30

Mêlant Tai Chi Chuan et lecture de contes anciens chinois, Pangu, offrir le ciel évoque les liens essentiels qui tissent notre rapport au vivant. Samedi 16 mars, 20h30 1

https://www.centre-mandapa.fr/

Comment Pangu, mourant après dix-huit mille ans d’existence, transforma son corps en vents, montagnes, fleuves et étoiles…

Comment Nünga, grâce à une tortue et un dragon, répara le ciel ravagé par le feu…

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00