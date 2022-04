Pangolarium (théâtre) • dès 9 ans Théâtre Paris – Villette Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Pangolarium (théâtre) • dès 9 ans Théâtre Paris – Villette, 23 avril 2022, Paris. Du samedi 23 avril 2022 au dimanche 08 mai 2022 :

. payant À partir de 8€

Une épopée théâtrale fantastique, une quête d’émancipation, entre science-fiction et pop culture. Murphy, douze ans, est une enfant pas tout à fait comme les autres : son bras est couvert d’écailles. Elle vit seule avec son père qui la protège du monde extérieur, au 36e étage d’une tour. Elle rêve de s’aventurer au dehors.

Un jour, son père disparait et Murphy pousse la porte de l’appartement pour la première fois… À la fois fable philosophique sur la célébration de la différence et polar politique, Pangolarium est une ode à la mutation : la transformation du monde par et pour les générations d’aujourd’hui. Théâtre Paris – Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/pangolarium-2/ 0140037223 resa@theatre-paris-villette.fr https://www.facebook.com/parisvillette https://www.facebook.com/parisvillette https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/pangolarium-2/

Christophe Battarel Pangolarium_ChristopheBattarel

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre Paris - Villette Adresse 211 avenue Jean Jaurès Ville Paris lieuville Théâtre Paris - Villette Paris Departement Paris

Théâtre Paris - Villette Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Pangolarium (théâtre) • dès 9 ans Théâtre Paris – Villette 2022-04-23 was last modified: by Pangolarium (théâtre) • dès 9 ans Théâtre Paris – Villette Théâtre Paris - Villette 23 avril 2022 Paris Théâtre Paris Villette Paris

Paris Paris