PANGOLARIUM Ferme de Bel Ebat, 23 octobre 2021, GUYANCOURT.

PANGOLARIUM

Ferme de Bel Ebat, le samedi 23 octobre à 18:00

Née différente, Murphy a 12 ans et ne connaît le monde que par écrans interposés. Elle est particulièrement fascinée par « La colonie », une série TV qui raconte l’histoire d’une communauté énigmatique en quête de « L’esprit de la ruche ». Lorsque son père, généticien, disparaît, elle part à la recherche de ce refuge, persuadée de la réalité de son existence… Entre science fiction et récit initiatique, la pièce met en scène une jeune héroïne mutante, reflet d’une génération avide de sens, en rupture avec les modèles sociétaux traditionnels. Un spectacle novateur qui propose au jeune public une écriture riche et une progression narrative originale aux entrées multiples. Séances scolaires : jeudi 21 et vendredi 22 octobre à 9h45 et 14h15 Dans le cadre du Festival d’Automne à Paris En partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationale Cie Robert de profil Texte et mise en scène Nicolas Liautard et Magalie Nadaud Scénographie, création numérique, réalisation du lucanus cerf-volant Damien Caille-Perret Son Thomas Watteau Lumières César Godefroy et Germain Fourvel Prothèse Anne Leray Costumes Sara Bartesaghi Gallo et Simona Grassano Réalisation de la série « La colonie » Christophe Battarel / WALLIS Avec Sarah Brannens, Jean-Charles Delaume, Jade Fortineau, Fabrice Pierre et Célia Rosich Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 8,50€

Théâtre / Tout public dès 9 ans Une adolescente au corps recouvert d’écailles vie retranchée au 36e étage d’une tour. Pour la première fois, elle s’aventure dans le monde extérieur…

Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T18:00:00 2021-10-23T20:00:00