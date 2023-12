Panenka à la Philharmonie de Paris Philharmonie de Paris Paris, 9 juin 2024, Paris.

Le dimanche 09 juin 2024

de 16h00 à 17h10

.Tout public. payant

Avec Panenka, l’intrépide Quatuor Leonis investit un espace de jeu détonant où la musique croise la danse et le football freestyle. Une rencontre d’anthologie !

Fondé en 2004, le Quatuor Leonis réalise des projets atypiques dans lesquels le répertoire du quatuor à cordes est amené à se frotter à d’autres univers artistiques (théâtre, danse, littérature, musique électronique…) afin de toucher de nouveaux publics.

S’il s’inspire du geste fameux de Zinédine Zidane, ce spectacle ne se focalise pas sur la vie du footballeur ou sur un match particulier. Le temps d’une panenka, un enfant seul laisse son imagination le porter au cœur d’un match de foot fantastique où les valeurs du sport font office de règle et au sein duquel se mêlent musique classique, danse hip-hop et football freestyle.

Plus important que la victoire et la récompense, c’est avant tout la beauté du geste et l’esprit d’équipe qui font briller les yeux de l’enfant. La musique, la danse (hip-hop ou contemporaine) et le foot freestyle entrent ici tout du long intimement en résonance. Interprété et mené avec panache, l’ensemble exprime superbement toute la dimension héroïco-tragique du (terrain de) football.

Coproduction Quatuor Leonis, Compagnie Antoinette Gomis, Philharmonie de Paris Ce projet a bénéficié du soutien de l’Olympiade Culturelle.

Philharmonie de Paris 221, avenue Jean-Jaurès 75019 Paris

Contact : https://billetterie.philharmoniedeparis.fr/selection/event/seat?perfId=10228873163668

Quatuor Leonis Panenka à la Philharmonie de Paris