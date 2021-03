Panel de discussion sur la place des femmes en philosophie En ligne pour tous les pays du Monde, 27 mars 2021-27 mars 2021, Les Conches.

En ligne pour tous les pays du Monde, le samedi 27 mars à 11:00

Dans le cadre du mois des droits de la femme et de la francophonie, [Wallonie-Bruxelles International New York](https://www.facebook.com/Wallonie-Bruxelles-International-New-York-2244691909118816), le [French Cultural Center de Boston](https://www.facebook.com/FrenchCulturalCenter) et La Délégation du Québec à Boston vous invitent le samedi 27 mars à 11h EDT pour un panel de discussion en ligne avec 4 femmes philosophes. Marianne Di Croce, Sandra Laugier, Arouna Lipschitz et Pascale Seys discuteront ensemble de leurs parcours, et de la place des femmes en philosophie. Le panel, animé par la journaliste et animatrice Alexandra Szacka, sera suivi d’une session live de Q&A. Marianne Di Croce est professeure de philosophie au Cégep de Saint-Jérôme, chargée de cours au Département de philosophie de l’Université du Québec à Montréal et doctorante à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa. Ses travaux portent plus spécifiquement sur la pensée politique de la philosophe Hannah Arendt. Sandra Laugier est professeure de philosophie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre senior de l’Institut Universitaire de France. Son domaine de recherche est la philosophie contemporaine : philosophie du langage ordinaire (Wittgenstein, Austin), philosophie américaine (Emerson, Thoreau, Cavell), philosophie morale et éthique féministe du care, démocratie radicale et désobéissance civile, et plus récemment, séries télévisées. Arouna Lipschitz est docteur des Lettres, auteur, philosophe de la relation et chercheuse en métaphysique, spécialiste de la Science initiatique. Arouna est très jeune fascinée par l’étude et la connaissance. Elle questionne la place du corps dans la pensée et de la jouissance dans le sens et crée La Voie de l’amoureux. Pascale Seys est docteure en philosophie, elle enseigne à l’UCLouvain et en Ecole supérieurs des Arts à Bruxelles. Engagée dans la vie culturelle, journaliste et chroniqueuse, elle produit de grands entretiens consacrés aux arts et à la vie des idées à la RTBF-radio (radio publique belge) dans La couleur des idées sur Musiq3. Inscription gratuite sur le site du [French Cultural Center](https://frenchculturalcenter.org/events/womens-challenges-in-the-world-of-philosophy/?fbclid=IwAR2w5cfAq2tr6uGLBan1QgnEsLgaJTn7msxAOK_utbWK5lecvHUwcj2Ke_w): [https://frenchculturalcenter.org/events/womens-challenges-in-the-world-of-philosophy/?fbclid=IwAR2w5cfAq2tr6uGLBan1QgnEsLgaJTn7msxAOK_utbWK5lecvHUwcj2Ke_w](https://frenchculturalcenter.org/events/womens-challenges-in-the-world-of-philosophy/?fbclid=IwAR2w5cfAq2tr6uGLBan1QgnEsLgaJTn7msxAOK_utbWK5lecvHUwcj2Ke_w)

Rendez-vous ce samedi 27 mars à 11h (EDT) pour une rencontre exclusive de quatre femmes philosophes de Belgique, France et Québec.

