[Wallonie-Bruxelles International New York](https://www.facebook.com/Wallonie-Bruxelles-International-New-York-2244691909118816) et l’[Ambassade de Belgique à Washington D.C.](https://www.facebook.com/BelgiumintheUSA) vous donnent rendez-vous le dimanche 28 mars (11 am EDT / 18h CEST) pour une heure de discussion avec deux auteurs BD, Aurélie Wilmet et Vincent Zabus. Son Excellence J.-A. Régibeau, Ambassadeur de Belgique aux Etats-Unis, introduira la rencontre, qui sera ensuite encadrée par Philippe Ungar, auteur et journaliste français. Cet événement se déroulera en Français. Aurélie Wilmet est une jeune auteure bruxelloise de bande dessinée. Après avoir étudié l’illustration et la narration spéculative, elle entame le récit « Rorbuer » suite à un voyage en Norvège qui lui donne envie de se plonger dans les folktales nordiques. En 2020, elle remporte, avec Rorbuer, le Prix de la Première Oeuvre en Bande Dessinée de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vincent Zabus, scénariste namurois qui a plusieurs cordes à son arc, écrit des bandes dessinées, des livres pour la jeunesse, ainsi que des pièces de théâtre. Avec le dessinateur français Hippolyte, il a récemment publié la bande dessinée Incroyable !, qui a reçu le Prix Rossel 2020 du meilleur album de bande dessinée. Inscription gratuite sur [Evenbrite](https://www.eventbrite.com/e/comics-amazing-worlds-francophoniedc-tickets-143130429969). Plus d’informations sur le festival [https://www.francophonie-dc.org](https://www.francophonie-dc.org)

