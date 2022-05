Pandore + Plagiat Chalon-sur-Saône, 24 août 2022, Chalon-sur-Saône.

Pandore + Plagiat LaPéniche 52 quai saint-cosme Chalon-sur-Saône

2022-08-24 – 2022-06-11 LaPéniche 52 quai saint-cosme

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

EUR 6 12 Pandore

< chanson rock >

Adolescent épris de Baudelaire ou bien Nietzsche, bercé à la fois par les Doors, Brel, Brassens ou Ferré, Pandore propose une musique emprunte de rock et de poésie probablement inspiré d’un Bukowski sur des quais tardifs ou d’un Victor Hugo abandonné par Dieu.

Le violoncelle assoit une verve romantique et fondamentalement anticapitaliste sans espoir ni regret sur des envolées débordantes de fureur de vivre, entre rock, électro et chanson. Line-up : Trio : Guillaume Payet : chant, clavier, guitare / Adrienne Auclair : violoncelle, chœurs / Clément Berthie : guitare électrique, samples, chœurs.

-> Découvre : https://bit.ly/3FqDo5f

Plagiat

< rap in opposition >

_”[pla?ia] est une faute d’ordre moral.” – Alain Finkielkraut @ Equipe de France Coopro de l’Académie Française

_”[pla?ia] fait du hip hop *mainstream amateur* et c’est pas franchement moins bon qu’Abdel Malik.” – Eric Cantonna @ Le Figaro Pages Slam & Poésie

_ “[pla?ia] apporte la solution au manque de manque d’ambition du rap-jeu.” – Bernard Tapie @ La 3e mi-temps c’est maintenant sur twitch.tv

_”[pla?ia] est la troisième voie de garage du rap-jeu.” – Difool & Fred @ France Inter

https://plagiat.org/

-> Découvre : https://bit.ly/3kQOJBQ

