Pandore, mythologie conteporaine de l’espoir

Le Cube, le vendredi 14 janvier 2022 à 20:30

A travers le destin croisé de plusieurs personnages, les acteurs vous plongent dans un dédale d’histoires. ———————————————————————————————————- ### Ils fabriquent une succession d’images et de séquences, comme autant d’instantanés de vies. Au fil du spectacle, un réseau de sens révèle le portrait d’une humanité faite de rêves et de joies, de doutes et de combats, et surtout d’espoir. À partir du mythe de Pandore, Nicolas Dubreuil questionne notre rapport à l’espoir, au temps et à l’avenir. En privilégiant une écriture fragmentée, il cherche à offrir une vision plurielle sur une notion aux multiples visages : il n’y a pas un espoir mais des espoirs, intimes et collectifs. Le mélange entre les tableaux visuels, les séquences corporelles et les scènes parlées font naître un univers poétique et fantasmatique. **En première partie : « Amuse-bouches», par l’école municipale de théâtre** + d’infos service culturel 05 57 99 52 24

Tout public • Durée : 1 h 15 environ • Tarif : 6 €

Théâtre avec la Cie jusqu’à l’aube

Le Cube chemin de Cadaujac, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde



