MEG, le mercredi 16 mars à 20:00

ARAJ : lorsque cinq virtuoses, disciples des plus grands maîtres (_guru_) de la musique hindoustanie d’aujourd’hui, s’unissent et dialoguent sous la direction éclairée du fameux tablaiste et sitariste Pandit Nayan Ghosh. L’alliance unique de la flûte _bansouri_, de la vièle _sarangi_, du sitar, du tabla et de l’instrument roi de la musique indienne : la voix. Araj (terme employé notamment en sanskrit, arabe, urdu) signifie – entre autres – prière, requête, fragrance. Parcourant divers grands thèmes (_bandish_) du répertoire classique et semi-classique, _ghazal_ et certains airs de musique populaire, l’ensemble alterne solos, duos, trios et passages en quintette afin d’en nuancer les couleurs instrumentales et vocales. Fine connaissance de l’art du _râga_ et du _tâla_, souci de la tradition, dans la filiation des plus grands maîtres et écoles (_gharânâ_), verve et jeunesse créatrices, mais aussi recueillement et délectation esthétique : Asaj explore de multiples chemins, traditionnels et audacieux, où l’improvisation – aventure essentielle de la musique indienne – demeure souveraine. — Pandit Nayan Ghosh : sitar Ishaan Ghosh : tabla S. Akash : flûte Mehtab Ali : sitar Pratik Singh : voix Vanraj Shastri : _sarangi_

CHF 25.- (normal), CHF 18.- (réduit), CHF 12.-(enfants), CHF 10.-(carte 20ans20francs)

Concert de Pandit Nayan Ghosh et Araj, de maître à disciples (Inde du Nord). Auditorium. Le Mercredi 16 mars à 20h.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève



2022-03-16T20:00:00 2022-03-16T22:00:00