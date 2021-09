Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches, Indre-et-Loire Pandémix : ” Je n’ai que la fièvre du samedi soir !!! ” Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches Catégories d’évènement: Beaulieu-lès-Loches

Indre-et-Loire

Pandémix : ” Je n’ai que la fièvre du samedi soir !!! ” Beaulieu-lès-Loches, 11 septembre 2021, Beaulieu-lès-Loches. Pandémix : ” Je n’ai que la fièvre du samedi soir !!! ” 2021-09-11 – 2021-09-11

Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire Après 2 années de sommeil toute l’équipe du Solstice est heureuse de vous convier à sa soirée spéciale : Pandemix : “Je n’ai que la fièvre du samedi soir !!!”

Au programme et pour fêter nos retrouvailles :

# Parpaing #

# Sapiens Sapiens #

# Samtheak #

Entrée au Chapo, bar et restauration sur place.

Ouverture des portes à partir de 19h30.

Pass sanitaire exigé. Après 2 années de sommeil toute l’équipe du Solstice est heureuse de vous convier à sa soirée spéciale : Pandemix : “Je n’ai que la fièvre du samedi soir !!!”

Au programme et pour fêter nos retrouvailles :

# Parpaing #

# Sapiens Sapiens #

# Samtheak #

Entrée au Chapo, bar et restauration sur place. ladsl37600@gmail.com Après 2 années de sommeil toute l’équipe du Solstice est heureuse de vous convier à sa soirée spéciale : Pandemix : “Je n’ai que la fièvre du samedi soir !!!”

Au programme et pour fêter nos retrouvailles :

# Parpaing #

# Sapiens Sapiens #

# Samtheak #

Entrée au Chapo, bar et restauration sur place.

Ouverture des portes à partir de 19h30.

Pass sanitaire exigé. Solstice de Beaulieu dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Beaulieu-lès-Loches, Indre-et-Loire Autres Lieu Beaulieu-lès-Loches Adresse Ville Beaulieu-lès-Loches lieuville 47.12949#1.01244