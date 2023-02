PANDAX GRAND PRE, 3 juin 2023, ST VALLIER DE THIEY.

PANDAX GRAND PRE. Un spectacle à la date du 2023-06-03 à 20:30 (2023-06-02 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

THEATRE DE GRASSE (Lic.3115750) présente ce spectacle Virtuose, acrobatique et musical, un spectacle de cirque sous chapiteau survitaminé et à partager en famille. Ils se sont rencontrés en 2014 à l'École Nationale de Cirque à Montréal avant d'obtenir, trois ans plus tard, la Médaille d'Or au Festival Mondial du Cirque de Demain à Paris. Après un spectacle pour l'espace public (L'Avis bidon Face A), un spectacle pour la salle (L'Avis bidon Face B), voilà les 5 artistes du Cirque la Compagnie réunis pour leur premier opus sous chapiteau. Sur la piste, 5 hommes, 3 musiciennes et une Fiat Panda. Dans le coffre, l'urne funéraire qui contient les cendres de leur père. Tout est en place pour un drame… ou pas ! C'est avec une joie contagieuse et parfaitement explosive que Pandax opte pour le rire qui fait du bien avec ses gags à moto, son ballet de boules de pétanque ou ses personnages clownesques. Mélange de bascule, d'acrobatie et d'adrénaline pure, le cocktail est détonant, d'autant qu'il est porté par des chants et des musiques aux accents slaves… Quoi de mieux qu'un groupe d'humains pris au piège dans un lieu clos pour comprendre de quoi nous sommes faits ? Tragi-comique, bourré d'énergie et musical, ce road-trip va vous dépayser!

PMR :0493405300

GRAND PRE ST VALLIER DE THIEY allée Charles Bonome Alpes-Maritimes

