Panda Dub, Dreadful, Full Dub La Vapeur, 6 mai 2022, Dijon.

Panda Dub, Dreadful, Full Dub

La Vapeur, le vendredi 6 mai 2022 à 22:00

**Panda Dub** (FR) Artiste incontournable du paysage indépendant & alternatif français, Panda Dub présente son dernier album « Horizons ». Fort de 10 années de tournées et 7 albums et EPs sortis sur ODGProd, l’artiste Lyonnais nous livre ses deux dernières années de travail sous la forme d’un album incluant notamment des remixes de Flavia Coehlo, Alpha Steppa ou encore Atili. Perpétuant cette exploration sans cesse renouvelée de la scène dub et bass music, l’album tient les promesses d’un nouveau voyage musical singulier. **Dreadful** (FR) Inspiré par les films de science-fiction des années 50, 60 et 70, l’operator DreadFul contrôle ses machines dans sa soucoupe dubbante et nous envoie dans une sphère introspective et puissante a la manière des groupes phares de la scène dub electro française. **Full Dub** (FR) Full Dub, c’est avant tout un trio incontournable de la scène dub française. Porté par la puissance combinée de machines et d’une batterie leur show live electro dub vous entraîne dans un voyage électro-magnétique. Après 12 albums et EPs sous le label ODGProd et autres collaborations (Dubatriation, Skank Lab), leur dernier album, « Rewind » (Février 2020) vient compléter cette démarche de renouveau et d’expérimentation propre à la scène dub actuelle. **Proposé par La Vapeur** Plus d’infos : [https://www.lavapeur.com/programme/panda-dub-dreadful-full-dub-060522](https://www.lavapeur.com/programme/panda-dub-dreadful-full-dub-060522)

De 5.50 à 23€

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon Clos de Pouilly Côte-d’Or



2022-05-06T22:00:00 2022-05-06T23:59:00