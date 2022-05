Zenzile en concert à Pancé (35) Théâtre de verdure Jeannot Haguenier Pancé Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Zenzile en concert à Pancé (35) Théâtre de verdure Jeannot Haguenier, 7 septembre 2019 21:00, Pancé. Samedi 7 septembre 2019, 21h00 Sur place Réservation fortement conseillée https://www.weezevent.com/zenzile-tjh La tournée Dub Unlimited de Zenzile passe par le Théâtre de verdure Jeannot Haguenier à Pancé ZENZILE EN CONCERT À PANCÉ Au théâtre de verdure Jeannot Haguenier Pionnier du dub à la française, le groupe angevin revient à ses premières amours après avoir fricoté du côté du rock, de l’électro, de la new wave, du funk-punk ou du krautrock. Parce que, finalement, à trop s’éloigner du dub, celui-ci a fini par manquer à Zenzile, comme Zenzile a manqué au dub. On sent aujourd’hui que ça démangeait Mathieu, Raggy, Werner, Vince et Alex d’y revenir. Ils le font de la plus belle des manières, en associant une fougue de débutants à un savoir-faire digne de vieux producteurs jamaïcains. Zenzile est de retour, accompagné du chanteur Jayree, et l’on va voir qui sont les vrais patrons du dub en France. Le samedi 7 septembre, ça va résonner dans la clairière avec du dub, oui, mais aussi du flow et du groove! Concert en plein air à 21h. Ouverture des portes à 20h. Billetterie : Théâtre de verdure Jeannot Haguenier Rue du Tertre Gris 35320 Pancé 35320 Pancé Ille-et-Vilaine samedi 7 septembre 2019 – 21h00 à 00h00

