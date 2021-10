Théâtre – Les Palmes de M.Schutz Salle polyvalente, 30 octobre 2021 20:30, Pancé.

30 octobre – 4 décembre Sur place 7 €, gratuit pour les moins de 12 ans. https://asso.arracherire.fr/, 06 95 56 23 70

Vous serez transporté fin 19ème par cette comédie offrant un savant mélange de situations comiques et curiosités historiques. Elle saura vous tenir en haleine et risque bien de faire des étincelles.

L’Arrache Rire est très heureuse de vous retrouver pour 5 week-ends de théâtre.

avec “LES PALMES DE M. SCHUTZ” (Molière en 2014)

Les Vendredi 21h00, Samedi 20h30 et Dimanche 15h00

Octobre

Samedi 30 (au profit de l’association FIHAVANANA) et Dimanche 31

Novembre

Samedi 6 et Dimanche 7

Samedi 20 et Dimanche 21

Samedi 27 et Dimanche 28

Décembre

Vendredi 3 et Samedi 4

Cette comédie de Jean-Noël Fenwick créée en 1989 va vous transporter à la fin du 19ème siècle.

Au travers d’un savant mélange de situations comiques et de curiosités historiques, elle saura vous tenir en haleine et cela risque bien de faire des étincelles.

L’action se situe au sein d’un laboratoire de l’école de physique et de chimie de la ville de Paris, dont Rodolphe Schutz est le directeur.

Certains sont des rats de laboratoire, d’autres aiment la lumière et les récompenses comme ce cher Rodolphe qui rêve d’obtenir les palmes académiques.

Afin de mettre la pression sur ses chercheurs, Pierre et Gustave, il décide de leur adjoindre une jeune et brillante étudiante polonaise : Maria Sklodowska.

Cette incroyable comédie, aux textes vifs, aux répliques irrésistibles, et aux situations les plus drôles, portée par ces personnages truculents inspirés de la vie de Pierre et Marie Curie, sera l’occasion de partager un beau moment de rire et de détente en compagnie de l’Arrache Rire.

Avec : Thierry JOUAUX, Béatrice LE CLANCHE, Olivier LABBE, Jean-François FIZE, Laëtitia JOUAUX, et Jacques LEMEUR.

Mise en scène : Alexis CHEVALIER

Réservations : https://asso.arracherire.fr/ ou tél 06 95 56 23 70

Contraintes sanitaires en fonction des obligations légales en vigueur (Pass Sanitaire obligatoire)

https://www.facebook.com/arrache.rire

Salle polyvalente Rue du Bélier, 35320 Pancé 35320 Pancé Ille-et-Vilaine

samedi 30 octobre – 20h30 à 23h00

dimanche 31 octobre – 15h00 à 17h30

samedi 6 novembre – 20h30 à 23h00

dimanche 7 novembre – 15h00 à 17h30

samedi 20 novembre – 20h30 à 23h00

dimanche 21 novembre – 15h00 à 17h30

samedi 27 novembre – 20h30 à 23h00

dimanche 28 novembre – 15h00 à 17h30

vendredi 3 décembre – 21h00 à 23h30

samedi 4 décembre – 20h30 à 23h00