Pancake day ! 3232 rue du Général de Gaulle,Olivet, 5 février 2022, Olivet.

Pancake day !

3232 rue du Général de Gaulle, Olivet, le samedi 5 février à 16:00

Atelier de conversation anglaise autour de la préparation et de la dégustation de pancakes. Pour améliorer son anglais en passant en moment convivial et appétissant ! _Atelier assuré par Vincent, professeur d’anglais diplômé._

Tarif : 20 euros / Inscription et renseignements : teachervins@gmail.com

Conversation anglaise en situation

3232 rue du Général de Gaulle,Olivet 3232 rue du Général de Gaulle, Olivet Olivet Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T16:00:00 2022-02-05T17:30:00