Cabaret – Tapis Rouge Le Rok Panazol, samedi 20 janvier 2024.

Cabaret – Tapis Rouge Le Rok Panazol Haute-Vienne

Début : 2024-01-20 19:30:00

À 19h30 le samedi.

À 11h45 le dimanche.

Musique symphonique, burlesque, humour et magie, acrobatie et mystère… Un mélange parfait pour passer un moment inoubliable au Music-hall !

10 artistes, 150 costumes, des effets spéciaux et des lumières exceptionnelles, 2 heures de spectacle non-stop autour de l’histoire très contemporaine de notre pays et son humour à la française. Bienvenue au Tapis rouge de Limoges in Panazol ! Cancan, plumes, strass et paillettes !

Sur réservation obligatoire par mail ou par téléphone (en lien).

Le Rok 16 Avenue du Président Vincent Auriol

Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine reservations@mairie-panazol.fr



