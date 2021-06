Panayotis Pascot Théâtre de Longjumeau, 11 mars 2022-11 mars 2022, Longjumeau.

Panayotis Pascot

Théâtre de Longjumeau, le vendredi 11 mars 2022 à 20:00

En ce moment j’apprends à dire « je t’aime » et c’est plus dur que prévu… Si cette histoire lui sert de fil conducteur, Panayotis n’hésite pas à digresser et à nous livrer d’autres anecdotes intimes. Le spectateur suit, avec bonheur, le cheminement de sa pensée, et demeure véritablement touché par la révélation de certaines confidences, toujours teintées d’humour. « Stand-up immanquable » Elle « Un sans-faute » Le Parisien « La plus jolie surprise de Stand-up » Télérama

Tarifs: de 20€ à 25€

Après avoir quitté le plateau télévisé de « Quotidien » animé par Yann Barthès, Panayotis Pascot se lance dans le stand up.

Théâtre de Longjumeau 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau Longjumeau Essonne



