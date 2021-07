Panayotis Pascot – Presque Le Vallon,Kerivoal, 23 septembre 2021, Landivisiau.

Le Vallon, Kerivoal, le jeudi 23 septembre à 20:30

Vous l’avez connu aux côtés de Yann Barthès dans Le Petit Journal dans des micro-trottoirs surréalistes, puis dans Quotidien sur TMC. Panayotis Pascot est plus que prometteur… Quand nous avons découvert son spectacle, ça s’appelait En rodage . Quelques plateaux télé plus tard et une couverture presse très impressionnante, le spectacle a été rebaptisé Presque. De mieux en mieux… « Monter un spectacle c’est comme se laisser pousser les cheveux pour arriver à une coupe stylée », prévient-il. Du haut de sa jeunesse, il assure, avec un mélange de confessions cocasses et intimes et une galerie de portraits de famille plutôt loufoques. Sans filtre, il livre des anecdotes délirantes sur lui-même, sur ses potes, sur ses parents. « Je ne sais pas comment il faut faire pour embrasser une fille qu’on aime ». Le ton est donné. Il sera question de confidences. Attendrissant et drôle, il mêle parfaitement pertinence du texte et improvisations, adoubé par Fary qui signe sa mise en scène, lui apportant un petit côté flegme et élégance qui lui va parfaitement.

NORMAL 20€ / REDUIT 17€ / JEUNE 6€

