Centre Culturel L'Orangerie, le vendredi 21 janvier 2022 à 20:00

Vous aviez découvert Panayotis Pascot dans Le Petit Journal et Quotidien. Depuis maintenant 2 ans, il joue son premier spectacle de stand up. Après avoir séduit Paris, Panayotis Pascot vient chez vous à l’occasion de sa tournée nationale. La presse en parle : – “L’art de sortir du lot”, Le Parisien. – “Stand-up immanquable”, Elle. – “Un sans-faute”, Le Parisien. – “La plus jolie surprise de Stand-up”, Télérama. – “Coup de coeur”, Clique TV. – “Une chose est sûre : sa place est bel et bien sur scène”, Elle.

Sur réservation

Centre Culturel L'Orangerie 6, allée du verger 95700 Roissy-en-France

2022-01-21T20:00:00 2022-01-21T21:20:00

